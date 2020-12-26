المغرب يؤكد مساندته لليمن وأمنه واستقراره

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة تضامن بلاده مع الجمهورية اليمنية وحرصها على تعزيز مسارات التعاون الثنائي لما فيه خير ومصلحة البلدين.



وقال في رسالة بعثها امس إلى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بمناسبة تشكيل الحكومة اليمنية " انتهز هذه الفرصة للإعراب لكم عن اعتزاز المملكة المغربية بأواصر الاخوة الراسخة وعلاقات التضامن الموصول التي تجمعها بالجمهورية اليمنية وعلى حرصها على تعزيز مسارات التعاون الثنائية واعرب لكم عن دعم المغرب لكافة الجهود والمساعي للوصول إلى حل يصون وحدة اليمن وسيادتها الوطنية".

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