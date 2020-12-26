الوحيشي يلتقي رئيس وزراء تتارستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقي سفير اليمن لدى روسيا الدكتور احمد الوحيشي امس، رئيس مجلس وزراء جمهورية تتارستان الكسي بيسوشين.



وتطرق الوحيشي إلى أهمية تطوير العلاقات اليمنية الروسية، مشيراً إلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية بما فيها تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً الشركات الروسية المختلفة الى المساهمة في اعمار اليمن، حيث كان لروسيا سابقاً دوراً مهماً بالمشاركة في تنمية الاقتصاد اليمني وتطوير البنية التحتية.

وبدوره أكد بيسوشين، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى دعم روسيا الاتحادية لجهود الامم المتحدة لإحلال السلام في اليمن .

وكان السفير قد شارك في المؤتمر الدولي الخامس" الإسلام في عالم متعدد الثقافات" والمنعقد في بجامعة قازان الفيدرالية خلال الفترة من 24 – 25 ديسمبر 2020.