شبكة إعلام المرأة العربية تختار القيادية باتحاد نساء أبين مستشارة لها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

أثمرت نجاحات وإنجازات اتحاد نساء اليمن فرع أبين، اختيار أمين عام الاتحاد عديلة أحمد الخضر، كمستشارة لشبكة إعلام المرأة العربية لمدة عامين، حيث بذلت جهوداً دؤوبة مع نساء المحافظة.



خلال عام أنجز الاتحاد برئاسة الخضر العديد من الخطط والبرامج المزمنة بالتدخلات والمتابعات للمشاريع الخاصة بالنساء كونهن الاكثر تضررا من الحروب والصراعات بفقدان أو إعاقة أولادهن أو من يعولهن ناهيك عن التشرد والنزوح.

إضافة للنساء المعنفات والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث يقوم الاتحاد باستيعابهن ثم تدريبهن وتأهيلهن حرفيا ومهنيا وتقديم مشاريع خاصة بهن في مجال إدارة المشاريع الصغيرة كالخياطة والكوافير وصناعة البخور والاشغال اليدوية وغيرها من المشاويع المدرة للدخل للنساء، إضافة لما يقدمه الاتحاد من خدمات صحية ونفسية ونقدية واستشارات قانونية وحماية الاطفال المعرضين للعنف الجنسي والجسدي واثناء جائحة كوفيد 19 وذلك من خلال المساهمة في حياكة الآلاف من الكمامات وعمل دورات توعوية من مخاطر كورونا.

وعبرت أمين عام اتحاد نساء اليمن أبين ومستشارة المكتب التنفيذي للشبكة العربية عديلة الخضر عن سعادتها واعتزازها بهذا الاختيار، مؤكدة أن هذه المهمة تضاعف مسؤولياتها لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود الجبارة لخدمة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها خاصة النساء المعنفات في أبين