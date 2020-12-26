العكيمي يحذر من مخطط الحوثيين لاشعال الثارات والنعرات بين القبائل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي من مخطط لمليشيا الحوثي يستهدف خلخلة النسيج الإجتماعي والقبلي في المحافظة، عبر إثارة النعرات والثارات والخلافات بين القبائل اليمنية، بهدف إدخالها في معترك دموي كارثي قد يطال الجميع ويتسبب بمزيد من نزف الدم اليمني.



وقال العكيمي "ان القبيلة اليمنية كانت ولا تزال السند والزناد الذي يحمي الجمهورية ويثبت دعائم الدولة، وقدمت خيرة رجالها وأبنائها شهداء في سبيل التصدي لمشروع الإمامة الكهنوتية التي تمثل العدو الأول والتاريخي للمجتمع اليمني والقبيلة اليمنية".

وأضاف أن الحوثية تسعى لخلخلة وحدة المجتمع اليمني، كونها تحمل عداء وحقد طائفي ممنهج على اليمن أرضا وإنسانا، ولا ترى في ابناء القبائل الا وقود لحربها وتزج بهم في معارك مع اهلهم واقاربهم ومناطقهم في الجوف ومأرب، كما تنتهج التعنت والتزمت في مناطق القبائل الأخرى ما يثبت خططها الشيطانية في تدمير القبيلة اليمنية والحط من شأنها لصالح فكرها الطائفي والسلالي ومشروعها الكهنوتي.

ودعا العكيمي وجهاء وأبناء الجوف والمحافظات المجاورة الى ضرورة الإلتحام والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه المشاريع الخبيثة التي ستلقي بتأثيراتها على مستقبل الأجيال، وعدم الانجرار وراء الأهداف الشيطانية الحوثية التي تسعى لإيقاظ الفتنة والصراعات الثأرية القديمة بين القبائل المختلفة.