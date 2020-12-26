الارياني: جرائم مليشيا الحوثي بحق المدنيين سياسة ونهج وسلوك يومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" ان ‏جريمة قتل أحلام العشاري وجنينها وترويع أطفالها الأربعة من قبل مشرف حوثي في مديرية العدين بمحافظة إب، ليست حالة فردية او حادث عرضي".



واكد معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الجريمة المروعة تختزل ماساة الملايين من نساء وأطفال اليمن في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وتكشف عن سياسة ونهج وسلوك يومي لمليشيا تبطش بالمدنيين بهدف ارهابهم واخضاعهم لمشروعها الامامي وامتدادها الفارسي".

وأوضح الارياني، ‏أن مشهد طفلي العشاري وهما يتشبثان بجثمان والدتهم التي قتلتها مليشيا الحوثي منتظرين أن تصحوَ لتحضنهم من جديد، يحكي تفاصيل جريمة قتل مروعة يهتز له الضمير الإنساني لكنها لم تلفت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإدانتها وإنصاف ضحاياها.

وأشار الارياني إلى أن ‏دموع طفلي محمد العشاري هي دموع كل نساء واطفال اليمن التي روت ترابها وسهولها وجبالها ووديانها، في ظل صمت المجتمع الدولي والمتاجرين بشعارات حقوق الانسان الذين خذلوا اليمنيين، وتنصلوا عن مسئولياتهم القانونية، واكتفوا بقراءة فصول الارهاب الحوثي.