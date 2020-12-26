مسجدي يكرم نادي حضرموت للصم والبكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

اختتمت بملاعب المرسى بخور المكلا فعاليات البطولة التنشيطية لفئة الكبار نظام 8كرات وفئة الصغار نظام 9 كرات التي نظمها الاتحاد اليمني للعبة البلياردو والسنوكر فرع حضرموت برعاية كريمة من معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ نائف البكري ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.



وفي الحفل الختامي للبطولة التنشيطية قام الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت والكابتن صلاح عبدالقادر باسندوة رئيس الاتحاد اليمني للعبة البلياردو والسنوكر بحضرموت محمد سالم الجفري مدير الاتحادات والأندية الرياضية بمكتب الشباب والرياضة بتكريم اللاعبين الفائزين والحاصلين على المركزين الأول والثاني من كل فئة.

حيث حصد المركز الأول للكبار نادي حضرموت للصم والبكم اللاعب عبدالرحمن أحمد الحاج نظام 8 كرات والمركز الثاني نادي شباب روكب اللاعب معاذ فرج بامحيسون وفي فئة الصغار حصد المركز الأول نادي وحدة المكلا اللاعب عمر صالح التميمي والمركز الثانيالحفل نادي شباب روكب اللاعب أحمد لطفي بن شباء وتسليمهم كؤوس البطولة للمركز الاول والثاني لكل فئة كما تم تكريم حكام البطولة التنشيطية اللذين شاركوا بالدورة التحكيمية الأولى وتسليمهن الشهادات وهم ( صلاح محفوظ باحويرث ‘ وليد صالح بخوع ‘ خاطر باهبري ‘ محمد خالد باحطاب ).

وتم في الحفل الختامي للبطولة تكريم الاستاذ محمد عبدالقادر بن الزوع مدرسة الاحلام لتعليم اللغة الانجليزية احد الجهات الداعمة لانشطة لعبة البلياردو وعدد من الجهات التي اسهمت في انجاح هذه البطولة لأندية ساحل حضرموت .