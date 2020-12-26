اخبار الخليج / اخبار اليمن

محل سياسي يكشف عوامل نجاح الحكومة الجديدة

0 نشر
الشحات غريب 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محل سياسي يكشف عوامل نجاح الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

محل سياسي يكشف عوامل نجاح الحكومة الجديدة

الشحات غريب

قال المحلل السياسي  صالح أبوعوذل إن تأدية اليمن الدستوري من قبل أعضاء حكومة المناصفة (بين اليمن والجنوب)، خطوة مهمة في العودة إلى عدن لعمل على إعادة تحقيق التنمية وإيقاف الحروب التي يشنها الحوثيون وتحالف تنظيم الإخوان الإرهابي، على الجنوب.

 

وأضاف أبوعوذل في تصريحاىت خاصة لــ "الخليج 365"، بأن نجاح أول حكومة مناصفة مرتبط بشكل أساسي بمدى مصداقيتها في القيام بواجبها على أكمل وجه، بعيدا عن شعارات الاستفزاز أو اثارت غضب الجنوبيين، هي مسؤولة عن ملفات أبرزها الملف الاقتصادي، وهذا هو الأبرز.

 

وأشار أن نجاح الحكومة مرتبط بشكل أساسي بمدى الزام البنوك الخاضعة لسيطرة إخوان اليمن في توريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر محل سياسي يكشف عوامل نجاح الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا