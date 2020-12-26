شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محل سياسي يكشف عوامل نجاح الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الشحات غريب

قال المحلل السياسي صالح أبوعوذل إن تأدية اليمن الدستوري من قبل أعضاء حكومة المناصفة (بين اليمن والجنوب)، خطوة مهمة في العودة إلى عدن لعمل على إعادة تحقيق التنمية وإيقاف الحروب التي يشنها الحوثيون وتحالف تنظيم الإخوان الإرهابي، على الجنوب.



وأضاف أبوعوذل في تصريحاىت خاصة لــ "الخليج 365"، بأن نجاح أول حكومة مناصفة مرتبط بشكل أساسي بمدى مصداقيتها في القيام بواجبها على أكمل وجه، بعيدا عن شعارات الاستفزاز أو اثارت غضب الجنوبيين، هي مسؤولة عن ملفات أبرزها الملف الاقتصادي، وهذا هو الأبرز.

وأشار أن نجاح الحكومة مرتبط بشكل أساسي بمدى الزام البنوك الخاضعة لسيطرة إخوان اليمن في توريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن.