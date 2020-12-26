خروج منظومة الكهرباء في عدن عن الخدمة جراء عمل تخريبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

أكد مدير إدارة النقل 11/33ك.ف المهندس علي الشرماني اقدام مواطن على البناء تحت خطوط الضغط العالي خلف كلية الهندسة في الشعب بالقرب من مدينة الوالي.



ولفت مدير إدارة النقل إلى أن ذلك أدى إلى تلامس الخطوط مع بعضها البعض وذلك عبر أسلاك حديد (جرور) مما أدى إلى خروج منظومة عدن الكهربائية عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة صباح اليوم السبت.

و وأشار إلى أنه وفور وصول البلاغ سارعت فرق صيانة ادارة النقل 11/33ك.ف إلى الموقع لإصلاح الخلل حيت تمكنت إدارة التحكم من إعادة المنظومة الكهربائية بشكل سريع

ونوه المؤسسة إلى أن ما يحدث من اعتداءات وأعمال تخريبية على الشبكة العامة للكهرباء أصبح بشكل يومي ومتكرر في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة من نقص شديد في المواد خلال هذه الفترة