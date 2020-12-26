أزمة مشتقات نفطية خانقة في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ خاص

عاودت أزمة المشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء الظهور مجدداً، السبت 26 ديسمبر 2020م، بالتزامن مع شحة في الكميات لدى المحطات وانتعاش جديد للأسواق السوداء.



وقالت مصادر محلية إن العديد من محطات الوقود أغلقت أبوابها، فيما المحطات المتوافر فيها مادة البترول تشهد طوابير للسيارات مع شحة في الكميات لدى المحطات وانتعاش جديد للأسواق السوداء التي تبيع البنزين والديزل بأسعار قياسية.

وذكرت أن سعر جالون البنزين عبوة 20 لتراً تخطى 10500 ريال في الأسواق السوداء التي تنتشر المئات منها على امتداد الشوارع ومداخل العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك بعد أقل من شهرين من انفراج أزمة المشتقات النفطية بعد أزمات متكررة استمرت لأشهر خلال الفترة الماضية.