- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة مشتقات نفطية خانقة في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ خاص
عاودت أزمة المشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء الظهور مجدداً، السبت 26 ديسمبر 2020م، بالتزامن مع شحة في الكميات لدى المحطات وانتعاش جديد للأسواق السوداء.
وقالت مصادر محلية إن العديد من محطات الوقود أغلقت أبوابها، فيما المحطات المتوافر فيها مادة البترول تشهد طوابير للسيارات مع شحة في الكميات لدى المحطات وانتعاش جديد للأسواق السوداء التي تبيع البنزين والديزل بأسعار قياسية.
وذكرت أن سعر جالون البنزين عبوة 20 لتراً تخطى 10500 ريال في الأسواق السوداء التي تنتشر المئات منها على امتداد الشوارع ومداخل العاصمة صنعاء.
يأتي ذلك بعد أقل من شهرين من انفراج أزمة المشتقات النفطية بعد أزمات متكررة استمرت لأشهر خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة مشتقات نفطية خانقة في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.