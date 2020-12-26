حملة شبابية مموّلة من السلطة المحلية بحضرموت لتنظيف شوارع المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ينفذ شباب من مدينة المكلا، حملة تنظيف عامة لشوارع مدينة المكلا، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن هذه الحملة تأتي ترجمة للقاء الأخير الذي عقد بالمكلا، بحضور الجهات ذات العلاقة للاهتمام بالنظافة وتحسين المدينة.

مشيراً الى أن خطة تحسين المدينة، تتضمن جهوداً من السلطة المحلية ومشاركات مجتمعية ودعم تفعيل دور الشباب والفرق التطوعية في تنظيف المدينة وإظهارها بمظهر لائق، وترسيخ مبدأ مشاركة الجميع في أوساط المجتمع.

وأكد المحافظ البحسني، أن السلطة المحلية حرصت على دعم هذه الحملة الشبابية التطوعية في سبيل تحسين الشوارع الرئيسة بالمدينة، ولتفعيل الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة في تحسين مجتمعهم.