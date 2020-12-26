- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة شبابية مموّلة من السلطة المحلية بحضرموت لتنظيف شوارع المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ينفذ شباب من مدينة المكلا، حملة تنظيف عامة لشوارع مدينة المكلا، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن هذه الحملة تأتي ترجمة للقاء الأخير الذي عقد بالمكلا، بحضور الجهات ذات العلاقة للاهتمام بالنظافة وتحسين المدينة.
مشيراً الى أن خطة تحسين المدينة، تتضمن جهوداً من السلطة المحلية ومشاركات مجتمعية ودعم تفعيل دور الشباب والفرق التطوعية في تنظيف المدينة وإظهارها بمظهر لائق، وترسيخ مبدأ مشاركة الجميع في أوساط المجتمع.
وأكد المحافظ البحسني، أن السلطة المحلية حرصت على دعم هذه الحملة الشبابية التطوعية في سبيل تحسين الشوارع الرئيسة بالمدينة، ولتفعيل الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة في تحسين مجتمعهم.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة شبابية مموّلة من السلطة المحلية بحضرموت لتنظيف شوارع المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.