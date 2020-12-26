تقرير: قوات النخبة الحضرمية إنجازات متواصلة لمحاربة التنظيمات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تحقق قوات النخبة الحضرمية إنجازات متواصلة لمحاربة وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون ، وأفشلت الكثير من المخططات وعمليات التهريب التي يحاول من خلالها المهربين وتجار الممنوعات إدخال القات والمخدرات إلى محافظة حضرموت وخاصة الساحل.



أفشلت قوات النخبة الحضرمية المتمركزة على مداخل ومشارف المحافظة وداخلها العديد من المخططات التهريبية والتي تدبرها أيادي خارجة عن القانون .

وقد أثبت النخبة الحضرمية جذارتها من خلال اليقظة والحس الأمني الذي يتمتع به الأفراد في مختلف نقاط التفتيش ، من خلال ضبط المهربين وافشال مختلف أساليب التهريب .

لا يخفى على أحد الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت كونها شريك ناجح مع قوات النخبة الحضرمية في ملاحقة ومحاربة المهربين وتجار الممنوعات، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك بين أفراد الأجهزة الأمنية والنخبة الحضرمية لتنفيذ توجيهات وأوامر القيادة الحضرمية ممثلة بسيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وتعتبر الأجهزة الأمنية ذراع أمني مساند للنخبة الحضرمية في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة من خلال تنفيذ المهام والخطط الأمنية لحفظ سكينة المواطنين وملاحقة المخالفين للقانون.

لا يختلف اثنان أن المواطنين في أي رقعة من الأرض يبحثون عن المكان الآمن والذي من خلاله يستطيعون العيش بسلام وأمان ومقاضاة من يخل يخل بأمنهم وينتهك حقوقهم.

وانطلاقا من الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة ،فقد أشاد الأهالي بالدور البطولي الذي حققته الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل شبر من حضرموت وذلك من أجل أن يعيش المواطن الحضرمي في أمن وأمان.