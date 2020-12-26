مقتل 3 من قيادات المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم 3 قيادات ميدانية بارزة، خلال احتدام المواجهات المسلحة في الساعات الماضية الجمعة، جنوبي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن الساعات الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة برجال المقاومة من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا من جهة ثانية، في جبهات الاوشال، ورحوم، وحيد آل أحمد، في مديرية جبل مراد.

المواجهات التي اشتدت وتيرتها شاركت فيها مقاتلات التحالف واستهدفت تحصينات ومواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في ذات الجبهة.

وأسفرت المواجهات والضربات الجوية عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم 3 قيادات ميدانية بارزة، وفقاً للمصادر.

وتلقت المليشيا الحوثية ضربات موجعة خلال مواجهات الأيام الماضية كبَّدتها خسائر بشرية وعسكرية فادحة وأصابت صفوفها بحالة إرباك شديد