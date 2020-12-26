إصابة مواطن في إب إثر اقتحام الحوثيين منزله وترويع الأطفال والنساء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ إب أصيب مواطن برصاص مليشيا الحوثي، بعد اقتحام منزلهم بمدينة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، إن مواطناً يدعى "خالد العبيطري" أصيب برصاص مليشيا الحوثي بمدينة إب، بعد اقتحام منزله بإحدى حارات مدينة إب، بصورة بهمجية ووحشية. وأضافت المصادر، إن مسلحي مليشيا الحوثي في القسم الشرقي بمديرية المشنة، اقتحموا منزل العبيطري بصورة غير أخلاقية وأطلقوا الرصاص على مواطنين كانوا في منزل العبيطري، وروعوا الأطفال والنساء وسط استياء واسع من المواطنين تجاه جرائم ووحشية المليشيا الانقلابية

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