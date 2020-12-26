شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن شمال غرب محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، على تفجير منزل مواطن شمال غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وذكرت مصادر محلية، أمس الجمعة، أن المليشيا الحوثية فجرت منزلاً في منطقة الجدعان بأطراف محافظة مارب. يأتي ذلك في سياق جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين وممتلكاتهم منذ الانقلاب. ووثقت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، في تقرير حديث لها، تفجير مليشيا الحوثي، 816 منزلا، منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014.

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