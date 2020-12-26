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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل طفل برصاص قناص حوثي في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
قُتل طفل يمني، برصاص قناص تابع لجماعة الحوثي المسلحة في محافظة البيضاء وسط اليمن، حسب ما أفادت مصادر محلية.
وذكرت المصادر أن الطفل “رياض فضل الحميقاني” (13 عاماً) قُتل بالقرب من منزل عائلته في قرية “غزل السقل” بمديرية الزاهر، برصاص الحوثيين الذي يتمركزون بالقرب من القرية.
وأضافت المصادر أن “الرصاصة أصابته بالرأس أدت إلى وفاته على الفور”.
والأسبوع الماضي أصيبت سيدة في منطقة”الاجردي” في المديرية ذاتها بقصف مدفعي للحوثيين
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