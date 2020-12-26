مواجهات عنيفة بين قبيلتي همدان والشولان بالحزم في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

دارت اشتباكات عنيفة، بين مسلحين من قبيلتي "همْدان" و"الشُّولان"، جنوب غربي مدينة "الحزم"، مركز محافظة الجوف.



وذكرت مصادر محلية إن الاشتباكات تأتي على خلفية قضية ثأر بين القبيلتين منذ عشرات السنين.

والأربعاء الماضي، اقتحم مسلحون قبليون من آل مهدي "الشولان" مبنى المجمع الحكومي الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في مديرية الحزم، وقاموا بإخراج سجين يدعى "عبده سنان الأشولي"، ينتمي للقبيلة، متهم بحادثة قتل.

في غضون ذلك، حذر محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، من مخطط حوثي يستهدف خلخلة النسيج الاجتماعي والقبلي في المحافظة، عبر إثارة النعرات والثارات والخلافات بين القبائل