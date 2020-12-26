- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات عنيفة بين قبيلتي همدان والشولان بالحزم في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ الجوف
دارت اشتباكات عنيفة، بين مسلحين من قبيلتي "همْدان" و"الشُّولان"، جنوب غربي مدينة "الحزم"، مركز محافظة الجوف.
وذكرت مصادر محلية إن الاشتباكات تأتي على خلفية قضية ثأر بين القبيلتين منذ عشرات السنين.
والأربعاء الماضي، اقتحم مسلحون قبليون من آل مهدي "الشولان" مبنى المجمع الحكومي الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في مديرية الحزم، وقاموا بإخراج سجين يدعى "عبده سنان الأشولي"، ينتمي للقبيلة، متهم بحادثة قتل.
في غضون ذلك، حذر محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، من مخطط حوثي يستهدف خلخلة النسيج الاجتماعي والقبلي في المحافظة، عبر إثارة النعرات والثارات والخلافات بين القبائل
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات عنيفة بين قبيلتي همدان والشولان بالحزم في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.