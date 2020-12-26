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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة على 8 محافظات يمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات و الهضاب الداخلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، جنوب غرب مأرب و الجوف).
وتوقع في نشرته التحذيرية الصادرة صباح اليوم السبت ان تكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات (إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت) و على المناطق الصحراوية الشمالية و الشمالية الشرقية من البلاد.
و حذر المركز المواطنين، خاصة كبار السن و الأطفال و المرضى و العاملين أثناء الليل و ساعات الصباح الباكر و المسافرين إلى تلك المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
كما حذر المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية و كذلك مربي النحل من الأجواء الباردة.
و حذر مرتادي البحر و الصيادين جنوب الساحل الغربي و باب المندب و أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر و إرتفاع الموج
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