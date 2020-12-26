شكرا لبحثكم عن خبر قاضي الاصلاح يصف يمين الحكومة ب الفاجر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفض عضو بمجلس النواب اليمني عن حزب الإصلاح المنتخب قبل 17 عاما أن تؤدي الحكومة الجديدة يمنيها الدستورية في الرياض.

ووصف شوقي القاضي تلك اليمين بـ"الفاجر".

ويقيم القاضي وهو عضو بالمجلس منذ سنوات باسطنبول في تركيا، ويستلم مستحقاته من الحكومة إلى هناك.

وقال شوقي القاضي في منشور له على فيسبوك إنه لن يمنح الثقة لتلك الحكومة، ودعا إلى عودة الحكومة إلى الداخل في أي محافظة يمنية، لكنه لم يعد بنفسه أيضا إلى الداخل.

ويرفض معظم مسؤولي الحكومة اليمنية بمؤسساتها المختلفة العودة إلى الداخل اليمني منذ سنوات باستثناء وزير الدفاع وعدد محدود من القادة العسكريين والمدنيين الذين فضلوا الإقامة في الداخل على باحات فنادق المنافي في الرياض والقاهرة واسطنبول.