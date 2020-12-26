شكرا لبحثكم عن خبر اعلان وديعة سعودية للمركزي اليمني خلال اليومين المقبلين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اكد مصدر رفيع في الحكومة تلقيها تاكيدات من الرياض، باعلان وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني خلال الايام المقبلة، ضمن تفاهمات اعلان تشكيل حكومة المناصفة ولمنع انهيار الريال اليمني.

وافاد ذات المصدر في تصريح صحفي ان الرياض وافقت مؤخرا على مصارفة الدفعة الأخيرة من الوديعة السابقة، عقب استكمال إجراءات الوديعة الجديدة، متوقعا ان تبلغ بين 2-3 مليار دولار.

واوضح ان الوديعة تاتي ضمن حزمة اجراءات اقتصادية ستشارك فيها الرياض وصندوق النقد لاعادة سعر صرف الريال اليمني في المناطق المحررة الى اقل من سعر صرفه في مناطق سيطرة الحوثيين، بهدف توحيد سعر الصرف في عموم البلاد.

وكان رئيس الوزراء د معين عبدالملك قال في حوار متلفز امس الاول، ان" تجديد الوديعة السعودية مطروح من قبل تسكيل الحكومة، ويجري مناقشة الدعم السريع مع الجانب السعودي وستكون عناك اخبار سارة قريبا".

وتراجع سعر صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني عقب إعلان الحكومة من قرابة ٩٠٠ - ٧٦٠ ريالا، فيما يرى خبراء اقتصايون ان الاعلان المرتقب عن الوديعة الجديدة سيؤدي الى عودة سعر الصرف الى دون ٦٠٠ ريالا.

وتولي السعودية اهتماما بالغا بدعم البنك المركزي في عدن لتغطية احتياجاته من العملات الأجنبية، حيث سبق أن قدمت وديعة بالغة ملياري دولار تم استنفاذها مؤخرا.