اللواء بن بريك يعزي الداعية والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر العدني في وفاة نجله الحسن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى الداعية والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور وإلى كافة السادة آل المشهور في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشاب الحسن، الذي وافاه الأجل في المملكة العربية السعودية إثر مرض عضال عن عمر ناهز 19عاما .



وعبّر اللواء بن بريك في برقيته عن بالغ الأسى والأسف وصادق العزاء والمواساة للداعية والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر العدني

وأفراد أسرته كافة، ومشاطرته أحزانهم في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

الصفحة الرسمية للواء الركن/ احمد سعيد بن بريك