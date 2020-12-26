- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء بن بريك يعزي الداعية والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر العدني في وفاة نجله الحسن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى الداعية والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور وإلى كافة السادة آل المشهور في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشاب الحسن، الذي وافاه الأجل في المملكة العربية السعودية إثر مرض عضال عن عمر ناهز 19عاما .
وعبّر اللواء بن بريك في برقيته عن بالغ الأسى والأسف وصادق العزاء والمواساة للداعية والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر العدني
وأفراد أسرته كافة، ومشاطرته أحزانهم في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان .
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
الصفحة الرسمية للواء الركن/ احمد سعيد بن بريك
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء بن بريك يعزي الداعية والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر العدني في وفاة نجله الحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.