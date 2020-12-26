شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك : الله يلعن أبوها وحدة مع من رضي بالحوثي والإيراني يتسلط على بيته وأهله وأرضه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - في رد صارخ للقيادي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك على إستمرأ أبناء الشمال في الاستسلام لخنوع الحوثي ومعادتهم للمشروع الجنوبي في التحرر وإستعادة دولته قال : "

"‏ما يجري في الشمال من الذل والخنوع وانتهاك الحرمات شي لايصدق، ولم يحصل في أرض عربية أبدا، والمصيبة أن من الشماليين من لا هم لهم إلا الوحدة والجنوب".

وعبر بن بريك في تغريدة على حسابه بتويتر عن غضبه من مآرب الشماليين في التمسك الوحدة " الله يلعن أبوها وحدة مع من رضي بالحوثي والإيراني يتسلط على بيته وأهله وأرضه ويبحث عن الجنوب ويلعن ربي وحدة ترى الجنوب تبعا للشمال".

ونصح بن بريك في تغريدة تالية "‏إن لم ينهض إخوتنا في الشمال لتحرير بلدهم من مليشيات إيران ويتركوا الجنوب وشأنه فسيكتب عليهم الذل والهوان على يد أسوأ عصابة عرفها البشر".

وتابع "لايعقل أن يكون الجنوبيون أشد حرقة على حرماتهم".

وختم بن بريك تغريداته "والحقيقة أن صنعاء لن تحرر بأبناء الجنوب..والجنوب أبعد للغزاة من الشمس..فإما ينهضوا وإلا الذل" .