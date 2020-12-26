صحيفة سعودية: الحكومة اليمنية ستعود إلى عدن غدٍ الأحد بعد أداء اليمين الدستورية 

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مصادر مطلعة "أن تغادر الحكومة من الرياض إلى عدن يوم غد الأحد في حال اكتملت جميع الترتيبات والتجهيزات".



وقالت المصادر "إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم السبت بعد اكتمال وصول بعض الوزراء الذين كانوا خارج الرياض".



وأوضحت المصادر "أن أداء اليمين الدستورية من شأنه التسريع بعودة الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن".



وكان الرئيس هادي أصدر قراراً جمهورياً الجمعة الماضي بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية المكونة من 24 وزيراً وفقاً لاتفاق الرياض وآلية تسريعه.



وعقب إعلان الحكومة انطلقت حملات شعبية تطالب بعودة الحكومة والرئاسة إلى عدن ووضع حد لتهاوي الاقتصاد وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثيً.