شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..جريمة جديدة في "إب" ..هذا ما حدث لزوجة مغترب بعد استلامها لحواله مالية من محل للصرافة !(صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم شاب في محافظة "إب " على ارتكاب جريمة سرقة بطريقة اتسمت بالبلطجة الصريحة في انعكاس لحالة من الانفلات الأمني المتصاعد الذي تعاني منه المحافظة. وقامت زوجة احد المغتربين بإستلام حواله (اربعة الف ريال سعودي) من أحد الصرافين في شارع العدين وعند مغادرتها المصرف خرج بعدها احد اللصوص الظاهر بالصوروالذي كان متواجد داخل المصرف وإخذ الشنطة من يدها بالقوه ، وفر هارباً.

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