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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العثور على 7 ألغام بحري حوثية شمالي غرب البحر الاحمر السبت 26 ديسمبر 2020 الخليج 365 عثرت قوات التشكيل البحري، على 7 ألغام بحرية، زرعتها مليشيات الانقلاب الحوثية، في جزر يمنية شمالي غرب البحر الأحمر.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات التشكيل البحري، اكتشفت 7 ألغام بحرية في أوقات متفرقة غربي جزيرتي الفُشت، وبكلان. وأضاف ان ثلاثة ألغام بحرية انفجرت أثناء اصطدامها بصخور غربي جزيرة بكلان، وإحدى الجزر الصخرية بعرض البحر. وأشار المصدر إلى ان أربعة أخرى تم اكتشافها وضبطها ومن ثم تسليمها لقوات التحالف العربي لإتلافها. وكثفت مليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية من زراعة الألغام البحرية في البحر الأحمر، حيث زرعت -بحسب المصادر- ما يقارب من 40 لغمًا بحريًا خلال أسبوعين فقط.

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