صنعاء: اضراب مرتقب للمعلمين احتجاجًا على استمرار انقطاع مرتباتهم

كشفت مصادر تربوية خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن عزم المعلمين الإضراب عن التدريس في المدارس الحكومية احتجاجا على استمرار انقطاع رواتبهم منذ خمس سنوات.

وقالت المصادر لـ "يمن شباب نت"، إن المعلمين في العاصمة صنعاء يعتزمون بدء إضراب شامل ابتداء من الثاني من يناير من العام القادم؛ للمطالبة بصرف رواتبهم خصوصا مع اعتراف قيادة مليشيا الحوثي عجزها عن تسليم رواتب الموظفين الحكوميين بما فيهم المعلمين.

وأشارت المصادر إلى أن الدعوة إلى الإضراب جهود ذاتية دعا إليها معلمون في العاصمة صنعاء، بعد تدهور حالتهم المعيشية، وعدم قدرتهم على الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي يعانوها.

ومنذ نحو خمس سنوات يعيش المعلمون في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين أوضاع إنسانية قاسية، تضاعفت بشكل كبير، بعد حرمانهم من النصف الراتب منذ نحو ستة أشهر وحتى اللحظة وفقا للمصادر.

وكانت أزمة انقطاع الرواتب الحكومية بمناطق سيطرة الحوثيين قد عصفت بالمعلمين بالدرجة الأولى خصوصا وأن غالبيتهم كانوا يعتمدون على رواتبهم الشهرية لتوفير متطلبات الحياة اليومية لأفراد أسرهم.

ومنذ انقطاع الرواتب قبل خمس سنوات تعرض معلمين لأمراض نفيسة واقدام البعض منهم على الانتحار بعد وجدوا أنفسهم عاجزين عن توفير لقمة العيش لأطفالهم بينما اضطر بعض المعلمين إلى الالتحاق بأسواق العمل وممارسة الأعمال الشاقة لتوفير لقمة العيش.

يشار إلى أن انقطاع رواتب المعلمين انعكس سلبا على سير العملية التعليمية والتربوية التي شهدت تراجعا كبير خلال السنوات الخمس الماضية في المدارس الحكومية في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.