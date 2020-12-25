شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تبدأ تمييع جريمة مقتل اليمنية ”أحلام العشاري” رغم الغضب الواسع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت محاولاتها لتمييع جريمة مقتل اليمنية ""، على الرغم من الغضب الشعبي والحقوقي الواسع.

ولم تقدم المليشيا على اتخاذ أي اجراءات عملية على الارض، لإقالة وضبط المتسببين وتغيير مدير أمن المحافظة؛ فيما يبدوا على أنه مؤشر لتمييع القضية، التي هزت الشارع اليمني.

غير أنها أكتفت بانتظار تقرير الطبيب الشرعي.

وأدانت منظمة رادار رايتس تكرار الحوثيين لارتكاب انتهاكات حقوقية؛ آخرها قتل المواطنة أحلام سعيد علي العشاري -25 سنة- أمام أطفالها أثناء اقتحام منزلهم في منطقة العُدين غربي محافظة .

ولاقت جريمة مقتل المرأة العشرينية أمس الخميس، بعد تعرضها للاعتداء من قبل جنود يتبعون أمن مديرية العدين، ردود فعل غاضبة وتنديدا وسعا بالجريمة.

وأثارت الحادثة، ردود فعل غاضبة من قبل اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين قالوا بأنها تمثل انتهاكا سافرا وخطيرا لكل الأعراف والقيم والتقاليد الاجتماعية، الا أن المليشيا كررتها في البيضاء وأرحب وإب وذمار.

وأشار نشطاء الى أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في محافظة إب، مؤكدين على ضرورة التضامن الكبيرة مع أسرة الضحية والوقوف بحزم ضد مثل هذه الانتهاكات.

وكانت مصادر محلية، أفادت مساء أمس الخميس، بإن مشايخ و وجهاء المحافظة، أقروا في اجتماع كبير إعلان النكف ضد المليشيا ثأرا لـ"العشرينية أحلام العشاري".

وقتلت الشابة العشاري التي تبلغ من العمر 25 عاما نتيجة تعرضها لاعتداء وحشي من قبل حملة أمنية تابعة للحوثيين بقيادة أبو بشار وآخرين في مدينة العدين غربي المحافظة، داهموا منزلها فجر اليوم، بذريعة البحث عن زوجها المطلوب أمنيا، وحينما لم يجدوه قاموا بالاعتداء على زوجته وأطفاله الصغار بالضرب المبرح، ما أدى لوفاة الزوجة وإصابة اثنين من صغارها.