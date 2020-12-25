شكرا لبحثكم عن خبر صوت وصورة: رئيس الوزراء المعين معين عبدالملك يكشف المكان الذي سيحتضن اليمين الدستورية للحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس الوزراء ي، الدكتور معين عبدالملك أن هناك ترتيبات تجرى حاليًا؛ لأداء اليمنية الجديدة لليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية في عدن (جنوب اليمن).

وقال معين في لقاء اليوم مع قناة “العربية” السعودية، اليوم الجمعة: إن التواصل مع الرئيس هادي لايزال يجري لأداء اليمين الدستوري في عدن، خلال الأيام القادمة، عقب الانتهاء من الترتيبات الأمنية التي تجريها لجنة عسكرية تابعة للتحالف العربي.

وخلال اللقاء تطرق معين إلى التسريبات التي رافقت تشكيل الحكومة، نافيًا وجود أي ضغوط من قبل السعودية برفض أسماء على الحكومة، موضحًا أن الوزارات قسمت على القوى السياسية، ومن الصعب أن تفرض السعودية أي أسماء على الحكومة.

وتناول رئيس الحكومة اليمنية الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن انهيار سعر الصرف “غير مبرر”, لافتًا إلى أن ثمة وعود بتقديم دعم للعملة المحلية من قبل السعودية ودول وكيانات أخرى.

وأقر معين بتفشي الفساد بشكل كبير جراء الحرب، مشيرًا إلى أن نحو 80% من الإيرادات تنهب بسبب الفساد، وعلى رأسها الضرائب والجمارك، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

وأشار إلى وجود هيكل متضخم من وكلاء ومدراء في الحكومة اليمنية يتلقون رواتبهم بالعملة الصعبة من إيرادات الدولة التي أكد بأنها محدودة، مؤكدا على وجود نقاش مع الرئيس هادي لتقليص أعدادهم، نافيًا تسلم أي مسئول لرواتب من التحالف.

وكشف رئيس الوزراء عن عدد القوات الحكومية في الجيش الذي يصل إلى 400 ألف فرد، ونحو 150 ألف منتسب لوزارة الداخلية.. مضيفًا أن الحكومة سيكون لها دور عبر وزارة المالية للتدقيق في هذه الكشوفات.

يذكر أن الحكومة اليمنية الجديدة، أعلنت قبل نحو أسبوع، وتضم 24 وزيرًا، مناصفةً بين الشمال والجنوب، وتضم لأول مرة كيانات سياسية جديدة مثل المجلس الانتقالي وحلف حضرموت ومكون المهرة وسقطرى.