شكرا لبحثكم عن خبر إصابة المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيبت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، بعدما أثبتت النتائج إيجابيتها.

وقالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن إيناس الدغيدي، تعاني من أعراض عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق.

وأكدت إلهام شاهين أنها تواصلت مع إيناس هاتفيا خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليها.

وأوضحت ”إلهام“، بشأن الوضع الصحي لإيناس أنها تتواجد في منزلها معزولة لحين اكتمال شفائها، لافتة إلى أنها لم تستطع الحديث بسبب شدة الأعراض.

وتابعت إلهام شاهين، أنها تتواصل حاليا مع إيناس عبر واتس آب، مشيرة إلى أنها أجرت إيجابية المسحة عقب ظهور عدد من الأعراض عليها، وتتابع مع طبيب خاص البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.

يذكر أن إصابة إيناس الدغيدي تأتي بعد ساعات من إعلان الفنانة المصرية يسرا، إصابتها بكورونا، حيث كانتا قد تقابلتا في حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، الذي تم الأسبوع الماضي.