شكرا لبحثكم عن خبر العثور على طفل في بطن شقيقته حديثة الولادة بحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، بأنه تم العثور على مكونات طفل آخر بداخل بطن طفلة يمنية مولودة عمرها أقل من شهر، بعد اخضاعها لعملية جراحية نادرة.

وقال استشاري الجراحة العامة والأطفال بمستشفى حضرموت الحديث بالمكلا، محافظة حضرموت، الدكتور أحمد سالم باخلعة في تصريح صحفي، الذي أجرى العملية للطفلة المصابة، برفقة فريق طبي جراحي، إن الطفلة وصلت الى المستشفى وهي تعاني من انتفاخ في البطن منذ ولادتها ومع الأيام تبين أن بطنها تنتفخ أكثر فأكثر، وبعد عمل أشعة مقطعية لها، تبين وجود كيس بداخله مكونات طفل آخر.

وأضاف: "قررنا إخضاع الطفلة لعملية جراحية، وبعد الفتح تبين وجود أجزاء من طفل آخر بداخل بطن الطفلة يتكون من: رأس وشعر وفقرات وعظام وكلى وكبد وغيرها".

وتابع: "تم استئصال الكيس وتكللت العملية بالنجاح وبعد أن تم التأكد من صحة وسلامة الطفلة تم إخراجها من المستشفى وحاليا ترقد في بيتها بالسلامة".

وأشار إلى أن الحالة تسمى بـ (تيراتوما أو فيتس ان فيتو)، وتصيب طفل من أصل خمسمائة ألف طفل يعيش على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على ولادة توأم سيامي بمستشفى السبعين في العاصمة صنعاء.