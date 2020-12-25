شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن القبض على المشرف الذي اعتدى على مواطن داخل منزله في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، أن شرطة محافظة إب، ألقت القبض على المدعو أحمد ناجي الشلفي ، لقيامه بالتهجم على المجني عليه عبد القوي الحاج و الاعتداء عليه بالضرب بداخل منزله في منطقة شلف بمديرية العدين.

وقالت، ان المتهم أعترف بارتكابه الجريمة بسبب خلاف بينه وبين المجني عليه على توزيع الغاز المنزلي في المنطقة، وقد أحيل المتهم للإجراءات القانونية.

يأتي هذا الإعلان من مليشيا الحوثي الانقلابية في محاولة منها تهدئة الرأي العام اليمني بسبب الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مشرفي المليشيات في محافظة إب.

وفي وقت سابق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مشرفي مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب (وسط اليمن)، الذي ظهر وهو يعتدي على أحد المواطنين بطريقة بشعة في منزله.

وبحسب المصادر فإن المشرف الحوثي في عزلة "شلف" بمديرية العدين، أقدم على التهجم والاعتداء على المواطن "عبدالقوي الحاج" أمام زوجته واطفاله وأخذه بالقوة من منزله.

وفي الفيديو ظهر المشرف الحوثي وهو يعتدي بالضرب على المواطن "الحاج"، ويسحبه على وجهه ويقول له أنا الدوله.

وعن الأسباب، قالت مصادر محلية، ان اعتداء المشرف الحوثي على الموطن "الحاج" بسبب بيع وتوزيع الأخير للغاز للمواطنين في العزلة، ورفضه منح المشرف الحوثي أكثر من حصته.

واستنكر الأهالي الاعتداء الوحشي الذي مارسه المشرف الحوثي بحق المواطن عبدالقوي الحاج، والتهجم عليه في منزله وأمام زوجته وأطفاله.

وشهدت محافظة إب اليوم، جريمة مروعة، حيث اقدم على اقتحام منزل امرأة والاعتداء عليها بالضرب حتى الموت بدعوى البحث عن زوجها المطلوب أمنياً.

وخلال الأشهر الماضية، ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية جرائم مروعة بحق المواطنين في محافظة إب، ما أدى الى إثارة غضب الرأي العام في اليمن بسبب الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية.