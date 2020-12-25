شكرا لبحثكم عن خبر مصادر : حراسة الرئيس هادي ستعود الى عدن قبل عودة الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة ان اللواء الاول حماية رئاسية سيدخل مدينة عدن قبل وصول الحكومة الجديدة الى المدينة. وبحسب المصادر فإن قوات اللواء الاول حماية رئاسية ستدخل عدن وستتولى حماية قصر معاشيق وحماية الحكومة ووزرائها خلال عمليات تنقلها. واشارت المصادر الى انه تجرى عملية ترتيب دخول هذه القوات قبل وصول الحكومة الى عدن. كريتر سكاي

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر : حراسة الرئيس هادي ستعود الى عدن قبل عودة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.