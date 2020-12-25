شكرا لبحثكم عن خبر مذيعة يمنية شابة تتعرض للضرب في قلب مدينة مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة مأرب شرق اليمن بأن عصابة مسلحة اعتدت على الاعلامية باذاعة مارب الاستاذه/امل خالد اثناء عودتها لمنزلها وسط المدينة .

وبحسب المصادر فإن عصابه مسلحة مكونه من 6 اشخاص اعتدوا بالضرب على الاعلاميه باذاعة مارب الاستاذه/امل خالد اثناء عودتها لمنزلها مساء لثلاثاء الماضي.

جديرا بالذكر ان الاعلامية امل خالد كان لها دورا بارزا في كشف فساد المسؤولين في منظمة اليونيسف الدولية واختلاس اكثر من 90 مليون ريال من الأموال لمخصصة لتنفيذ المشاريع اغاثية وإنسانية في مأرب.

وفي السياق استنكر عدد كبير من الناشطين والاعلاميين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن الاعتداء السافر الذي تعرضت له الاعلاميه امل خالد مؤكدين تضامنهم الكامل والمطلق مع الاعلامية المخضرمة بإذاعة مأرب.

وطالب الناشطون قوات الامن في مارب بسرعة ضبط المعتدين على الاعلامية امل خالد وتطبيق القانون لينالوا عقابهم الرادع وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الصحفيين والاعلاميين في المحافظة .