شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى تاسيسها الأربعين كلية التربية صبر تمنح رجل الخير علي حسين البلعسي درع الكلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج | خاص

بحضور محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي و الأمين العام المساعد للمجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ فضل الجعدي ورئيس انتقالي لحج المحامي رمزي الشعيبي، أقامت عمادة كلية التربية صبر - جامعة عدن، صباح امس الخميس، حفل فني و خطابي بمناسبة الذكرى الأربعين للتأسيس الكلية.

وخلال الحفل الفني منحت عمادة كلية التربية صبر درع الكلية للشخصية الاجتماعية و رجل الخير والعطاء علي حسين البلعسي تقديرا لجهودة الكبيرة التي يبذلها في دعم الكلية و نظير دعمه السخي لكافة الانشطة العلمية والطلابية، ولقي هذا التكريم استحسان طلاب و اساتذة الكلية تقديرًا منهم لجهود البلعسي و أعماله النبيلة في خدمة الكلية و طلابها.

ويذكر بان رجل الأعمال علي حسين البلعسي واحدًا من رجال الخير الذين لهم بصمات انسانية و اجتماعية وخيرية في شتى المحافظات الجنوبية من لحج و عدن و الضالع، ويعد احد أعمدة الخير في مجالات شتى منها إغاثية و طبية و انسانية ويحظى بحب و تقدير الجميع ورغم ذلك يحرص دائما على العمل بصمت و هدوء بعيدا عن الاعلام وعدسة الكاميرات.