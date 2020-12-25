شكرا لبحثكم عن خبر رئيس المؤسسه العامة للتامينات الاجتماعية يلتقي برئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ خاص:

التقى رئيس المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية الاستاذ أحمد صالح سيف بمكتبة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الشيخ ابوبكر باعبيد، بحضور عضو مجلس ادارة المؤسسة الشيخ امين احمد قاسم .

ناقش اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الموسسة والغرفة التجارية والصناعية، باعتبار اصحاب الأعمال احد أهم أطر العملية التامينية والممولين الرئيسين للمؤسسة .

وفي بداية اللقاء ،رحب رئيس المؤسسة الاستاذ أحمد صالح سيف، برئيس الغرفة التجارية والصناعية وعضو مجلس الادارة ، مستعرضاً الجوانب المتعلقة بسير العمل في المؤسسة والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.

واشار الى جهود وتعاون الاخوة رئيس واعضاء مجلس الادارة وموظفي المؤسسة من تجاوز الكثير من هذه التحديات مما مكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المؤمن عليهم وتحقيق العديد من الانجازات .

بدوره تحدث الشيخ ابوبكر باعبيد عن استعداد الغرفة التجارية والصناعية للتعاون والتنسيق مع المؤسسة وتعميق العلاقه بينهما بما يمكن المؤسسة من توسيع التغطية التأمينية وتنمية مواردها من خلال المساهمة في المشاريع الاستثمارية التي يتبناها القطاع الخاص.

فيما عبر عضو مجلس الادارة الشيخ امين احمد قاسم عن سعادته بهذا اللقاء ،موكداً على ضرورة تعزيز الشراكة بين اطراف العملية من حكومة واصحاب الاعمال والعمال بما يخدم المصلحة العامة.

وفي ختام اللقاء شكر رئيس المؤسسة الاخوين الشيخ امين احمد قاسم والشيخ ابو بكر باعبيد على زيارتهما للمؤسسة واستعدادهما لخلق اسس متينة من التعاون مع المؤسسة لتصبح ركن أساسي من أركان الإقتصاد ومن المؤسسات الرائدة باليمن.