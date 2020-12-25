شكرا لبحثكم عن خبر بريطانيا: كارثة جماعية.. نفوق 10 حيتان بـ"المياه المميتة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سجلت بريطانيا، الخميس، نفوق مجموعة من 10 حيتان، تقطعت بهم السبل قبالة ساحل شرق يوركشاير.

واستدعي فريق من خفر السواحل وإنقاذ الحياة البحرية وغواصين إلى الشاطئ بين تونستول وويذرنسي، صباح الخميس، لمساعدة الثدييات.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد تم تعليق عملية الإنقاذ لاحقا بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وعلّق متحدث من خفر السواحل على الحادثة، كاشفا أن إنقاذ الحيتان كان مستحيلا نظرا لحجمها الكبير، إذ يصل طولها لـ20 متر تقريبا، في حين أن وزن الواحدة منها يقدّر بـ80 طنا.

وعانت الحيتان الضالة من سوء التغذية بحسب متحدث من فريق إنقاذ الحياة البحرية، نظرا لكون بحر الشمال بيئة صعبة بالنسبة لحيتان العنبر، إذ تحتوي المياه الضحلة على القليل من الحبار الذي تتغذى عليه هذه الثدييات.