شكرا لبحثكم عن خبر عدن... اندلاع حريق في محل مجوهرات بمديرية الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر باندلاع حريق فج الجمعة في محل مجوهرات في العاصمة عدن. وقالت مصادر بأن حريق اندلع بمحل لبيع المجوهرات في شارع الذهب "شارع الحب" بمديرية الشيخ عثمان . وبحسب المصادر أنه تم بحمد الله إطفاء الحريق بشكل سريع قبل أن تلتهم النيران المحل بالكامل . ولم يتم العرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق.

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