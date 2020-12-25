شكرا لبحثكم عن خبر الأسبوع القادم صرف مرتب شهرين للجيش والأمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن سلسلة اتصالات مع مؤسسة الرئاسة والحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي بالرياض اجراها كل من محافظ عدن الاستاذ أحمد حامد لملس والعميد الركن علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بمناسبة نجاح اتفاق الرياض والعام الميلادي الجديد. أفضت إلى موافقة مبدئية على صرف مرتب شهرين خلال الأسبوع القادم لأسر الشهداء والجرحى وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة الجنوبية وقوات الحزام الأمني على أن يتم جدولة صرف الأشهر المتبقية اعتباراً من شهر يناير القادم بواقع كل شهر شهرين.

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