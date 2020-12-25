اندلاع اشتباكات بكافة الاسلحة بحي عبدالعزيز بعدن.

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يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت قبل قليل اشتباكات بكافة الاسلحة بحي عبدالعزيز بعدن. واندلعت الاشتباكات بمحيط مقر للحزام الامني بالحي. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان تبادل كثيف لاطلاق النار سمع في محيط الحي تخللته انفجارات. وانتشرت عدد من الاطقم في الطريق الواصلة الى المركز الامني.

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