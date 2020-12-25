شكرا لبحثكم عن خبر قرارات لمحافظ لحج تثير أزمة بين السلطة المحلية والانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثارت قرارات احادية أصدرها محافظ لحج احمد التركي ازمة بين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي في المحافظة بتكليف مديري عموم لمكتب التربية، ومديريتي الحوطة وملاح، ومستشارا له.

ورفض المجلس الانتقالي في بيان هذه القرارات، قائلا انها "غير شرعية، وتهدف إلى تأجيج نار الفتنة، والالتفاف على اتفاق الرياض" حد قوله.

ودعا المجلس التحالف بقيادة السعودية، إلى وقف ما وصفه ب"العبث الذي يمارسه محافظ لحج، ومحاولاته المتكررة خرق اللوائح والأنظمة" وفق تعبير البيان.

وتضمنت قرارات المحافظ احمد التركي وهو قائد عسكري جنوبي رفيع برتبة لواء، تكليف فهمي هواش، مديراً عاماً لمكتب التربية والتعليم في المحافظة، خلفا لمحمد الزعوري المعين وزيرا للشؤون الاجتماعية عن المجلس الانتقالي، ومحسن ناصر كرد مديرا عاما لمديرية الحوطة، وعبد الحميد صالح مديرا عاما لمديرية الملاح، ووضاح محسن وهيب، مستشارا لشئون مديرية تبن.