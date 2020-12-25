شكرا لبحثكم عن خبر ما حقيقة تخلف وزير في حكومة المناصفة عن السفر الى الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون نقلا عن مصادر إعلامية عن تخلف وزير الادارة المحلية في حكومة المناصفة حسين الأغبري عن السفر مع زملاءه الوزراء الى الرياض في الرحلة التي أقلتهم من القاهرة الخميس.

ونسبت المصادر الى الوزير الاغبري عن حزب التنظيم الناصري، إمتناعه عن الانتقال الى العاصمة السعودية الرياض لتأدية اليمين الدستورية التي من المزمع إجراءها الاسبوع القادم .

وتخلف الاغبري عن الرحلة الرياض مع زملاءه الذين تداعوا الى لقاهرة ، بقرار منسق مع قيادة الحزب في الداخل، التي تمسكت بأداء اليمين في مدينة عدن بحسب ما يجري تداوله وصحته من عدمه.

وكان خمسة وزراء مرشحين من المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة، وهم عبدالناصر الوالي وزير الخدمة والتأمينات، و عبدالسلام حميد وزير النقل، وسالم السقطري وزير الزراعة والثروة السمكية، و محمد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع بن يمين وزير الاشغال العامة والطرق وآخرون غادروا القاهرة الى الرياض لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.