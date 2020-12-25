شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يوجه بإغلاق محلات غير ملتزمة بالنظافة وإزالة البساط العشوائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة ميدانية لشوارع مدينة المكلا، مطلعا على مستوى النظافة، والمظهر العام للمدينة.

واطلع المحافظ، على الوضع العام للشوارع المحاذية لجامع مسجد عمر بمدينة المكلا، ومستوى النظافة والتنظيم العام للشوارع، بعد إعادة رصفها بشكل جديد.

ووجه محافظ حضرموت، السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا ومكتب الأشغال وصندوق النظافة والتحسين بالساحل، بالحفاظ على نظافة هذه الشوارع الحيوية، وازالة البساط المنتشرة بشكل عشوائي فيها، والرفع بمقترحات ودراسة لإقامة بساط رسمية في مواقع أخرى للباعة المتجولين، لتوسعة الشوارع، وإظهار المدينة بمظهر لائق.

وتجوّل المحافظ البحسني، في عدد من شوارع مدينة المكلا، موجهاً بإنشاء مجسم في جولة الريان يرمز لكلية الشرطة بوصفها أحد أبرز منجزات المحافظة، وتشجير المساحة التي تحيط بالمجسم.

وخلال تجواله بعدد من شوارع المدينة، وجه المحافظ البحسني، بإزالة المخلفات والسيارات الخردة في كافة شوارع المدينة، وإغلاق بعض البناشر والمحال غير الملتزمة بالنظافة والمتسببة في تشويه الشوارع العامة برمي مخلفاتها خارج حدود هذه البناشر والمحال، وشدد على الإغلاق وعدم استئناف العمل فيها إلا بعد تنظيف المساحات المجاورة لها.

وأكد محافظ حضرموت، أن مهمة النهوض بنظافة مدينة المكلا وتحسينها تتصدر أولويات عمل قيادة السلطة المحلية خلال العام الجديد 2021م، وسيتم البدء بتنفيذ خطة لتحسين عاصمة المحافظة، بإشراف مباشر من المحافظ، مشيرا الى ان هذه النزولات تتم ترجمة للاجتماع الأخير الذي عقد بحضور المختصين في المرافق ذات العلاقة لتحسين مدينة المكلا.

رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة، ومدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد، ومدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد عيسى بن الفقيه العمودي، ومدير الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة الدكتور زكريا بكير، ومدير إدارة الأشغال المحلية بديوان حضرموت المهندس علاء العمودي.