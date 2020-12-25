شكرا لبحثكم عن خبر فتح تحقيق بشأن واقعة تزوير عملة محلية بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدام اللحجي ( خاص ):

كشفت تحريات شرطة الحوطة عن استلامها بلاغا من مواطن يدعى / عماد الدين رشاد يبلغ من العمر 20 عاما يعمل في القطاع الخاص يفيد بقيام أمراة بالنّصب عليه.

مدير البحث الجنائي بشرطة الحوطة الملازم علي الوكالة أفاد لـ"عدن تايم " بقيام إمراة بشراء هاتف جوال من أحد المحال التجارية وعند تسديدها الحساب بعملة فئة 1000 ريال تبين أن مبلغ وقدره 17 ألف ريال يمني كانت مزورة.

وتابع: وعن طريق فحص العملة اتضح أن الرقم التسلسلي للعملة المحلية مزورة حيث تم تحريز المبلغ المزور وفتح تحقيق بشأن هذه الواقعة الخطيرة والدخيلة على مجتمعنا اللحجي.

وحذّر الوكالة جميع أصحاب المحال التجارية من التعامل بمثل هذه العملة المزورة والإبلاغ عنها.