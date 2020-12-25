شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: وزراء الإنتقالي يلتئمون مع وفد التفاوض في الرياض "صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصل وزراء المجلس الإنتقالي بحكومة المناصفة الجديدة في اليمن، الى العاصمة السعودية الرياض، لتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي مع باقي اعضاء الحكومة.

واظهرت صورة حديثة التقطت اليوم الخميس لإلتئام وزراء الإنتقالي الخمسة مع وفد التفاوض في السعودية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي، والمتواجد في الرياض منذ منتصف العام الجاري.

وفي الصورة يظهر خمسة وزراء مرشحين من المجلس الانتقالي واعضاء فيه، وهم عبدالناصر الوالي وزير الخدمة والتأمينات، و عبدالسلام حميد وزير النقل، وسالم السقطري وزير الزراعة والثروة السمكية، و محمد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، و مانع بن يمين وزير الاشغال العامة والطرق، يظهرون الى جانب اللواء الزبيدي وناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف ومحمد الغيثي وانيس الشرفي، وهو الوفد المفاوض للانتقالي في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض.

وكان يرجح ان يتم تأدية اليمين الدستورية للحكومة امام الرئيس هادي امس الخميس وفقا لمصادر سياسية، الا ان ذلك لم يتم لأسباب غير معروفة ربما تكون مرتبطة بعدم التئام كافة وزراء الحكومة بالرياض حتى الان ، وسط توقعات ان يتم ذلك اليوم الجمعة او مطلع الاسبوع القادم على الاكثر، لاسيما وان موعد عودة الحكومة يرجح ان يكون ايضا الاسبوع القادم.