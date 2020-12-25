شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. صورة نادرة للرئيس هادي مع والد اللواء شلال قبل 37 سنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة ونادرة للرئيس عبدربه منصور هادي وهو في سن الشباب مع علي شايع هادي الله يرحمه (والد شلال) وظهر الرئيس هادي وهو يرتدي ملابس بسيطة جدا قال نشطاء انها تعبر عن شخصيته المتواضعة طوال حياته . الجدير ذكره ان الرئيس عبدربه منصور هادي درس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية عام 1966 , وتخرج بصحبة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وحاصل على درجة الماجستير من أكاديمية ناصر العسكرية بجمهورية مصر العربية سلاح الدبابات عام 1970,وعلى درجة الماجستير من أكاديمية فرونزا في الاتحاد السوفيتي السابق القيادة العسكرية.

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