شكرا لبحثكم عن خبر وصول لجنة عسكرية سعودية إلى عتق لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت الخميس لجنة عسكرية سعودية إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة لمتابعة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض. وقالت مصادر عسكرية لـ "بوابتي"إن اللجنة السعودية وصلت إلى مطار عتق تزامن أيضا مع نجاح وساطة قبلية لإعادة تموضع القوات التابعة للحكومة اليمنية على أطراف المدينة. ويأتي وصول القوات السعودية، ضمن أعمال فصل قوات الحكومة والمجلس الإنتقالي استكمالا لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي تم بموجبها اعلان تشكيل الحكومة اليمنية بموافقة جميع الأطراف. عسكرية لقوات المجلس الانتقالي والتوسع في المحافظات الجنوبية، الذي بدأه مؤخرا بانقلاب على الشرعية في عدن.

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