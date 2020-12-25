شكرا لبحثكم عن خبر إعتماد محطة "كهروضوئية" لمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حددت السلطة المحلية بمديرية قشن،موقع خاص لإنشاء محطة "كهروضوئية" بطاقة توليدية تقدر ب10 ميقا وات.

وتبلغ مساحة موقع المحطة (250) ألف متر مربع وجرى تحديدها وفق خطة استراتيجية لإمكانية تطوير المحطة في المستقبل ومواكبتها للتطور والتوسع العمراني الذي تشهده المديرية.

وأوضح مدير عام المديرية الأستاذ فيصل أحمد حازم الجدحي بأن الخطوة تأتي بعد اعتماد المحطة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة وبتمويل من دول مانحة وضمن جهود السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية في تحسين خدمة الكهرباء تماشياً مع تزايد الطلب على الطاقة ، لافتاً إلى أن هذه تجربة فريدة من نوعها في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على مستوى اليمن.

وأشار الجدحي إلى أن مشروع المحطة الكهروضوئية يعد من أولويات السلطة المحلية للارتقاء مستوى الخدمات بالمديرية في مختلف المجالات، مثمنا دعم وزارة الكهرباء وإدارة المؤسسة العامة بالمحافطة على ما يبذلونه من جهود.

رافق المدير العام المهندس ناصر أحمد قضقيض مدير إدارة كهرباء والأستاذ علي عوض معنوت مدير هئية الأراضي والتخطيط العمراني والعقيد عبدالله صالح عمهير مدير أمن المديرية.