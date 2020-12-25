محافظ عدن يشدد على انجاز موازنة العام 2021م وفقًا لمقتضيات المرحلة

شدد محافظ عدن، أحمد لملس، على ضرورة إنجاز خطة وموازنة العام 2021م، وفقًا لمقتضيات احتياجات وأولويات المواطن، وبموجب ما تتطلبه المرحلة الجديدة من عملية البناء والتنمية.

ولفت خلال اجتماع لجنة إعداد الخطة والموازنة بمحافظة عدن، الخميس، الى ضرورة أن تكون الاتجاهات العامة لخطة وموازنة العام القادم مُكرسة لانتشال القطاعات المرتبطة بالمجتمع. وفقا لوكالة سبأ.

وأشار إلى أهمية مراعاة التوسع العمراني الذي شهدته العاصمة عدن، والازدياد الملحوظ في عدد السكان، وكذلك الاعداد الكبيرة من النازحين والمهاجرين المتواجدين فيها، ومواكبة للمتغيرات التي طرأت خلال فترة السنوات الخمس الماضية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم أمين عام السلطة المحلية، بدر معاون، ووكيل أول المحافظة، محمد نصر شاذلي، إلى مؤشرات القطاعات الإيرادية التي تعد أهم مرتكزات الخطة والبرنامج الاستثماري، وتدخلات ومشاريع المنظمات الدولية بهدف منع التداخل والازداوجية بين محتويات الموازنة الاستثمارية وتلك التدخلات .

وكان الاجتماع قد ناقش عدداً من الخطط والموازنات المقترحة من المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات، حيث تمت مناقشاتها وإحالتها إلى اللجنة المُصغرة.