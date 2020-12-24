شاهد.. "ميشال حايك" يتوقع نتيجة الإنتخابات الأمريكية.. "ترامب سوف يخسر ويربح في نفس الوقت ولكن بهذه الطريقة" (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني قديم لعالم الفلك اللبناني الشهير ميشال حايك توقع فيه نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020.

وقال ميشال حايك خلال لقائه مع قناة MTV اللبنانية في سهرة رأس السنة 2020 إن “ترامب سوف يخسر ويربح في نفس الوقت والأيام راح تشرح كيف”..

وتسائل مغردون عن إصابة حديث ميشال حايك الصحة هذه المرة وخاصة مع عدم التيقن حتى هذا الوقت من اسم الفائز بالانتخابات الأمريكية حيث تقترب نسب فوز ترامب من بايدن مما أشعل أجواء الانتخابات والتوقعات. وكان ميشال حايك تنبا في نفس اللقاء مع القناة اللبنانية بمرض ترامب خلال عام 2020 وهو ما حدث بالفعل عندما أصيب ترامب بكورونا.





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