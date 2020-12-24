شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو..مسؤول إيراني يرقص أمام نساء والسلطات تعتقله وتفصله عن العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر أحد مديري دائرة البريد، في محافظة هرمزغان الإيرانية وهو يرقص أمام عدد من الموظفات.

ولم تمض ساعات على الواقعة حتى أعلن المدير العام لدائرة البريد الحكومية، عبد الله عبدلي، عن إقالة المدير، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال عبدلي إن الموظف مارس "سلوكا خاطئا خارجا عن العُرف في مقر الدائرة"، مقدما "الاعتذار والأسف" على ما حصل.

وأضاف أنه "تمت إقالة هذا الشخص من منصبه وإحالته لقسم المخالفات الإدارية بسبب هذا السلوك المتعارض مع قواعد العمل".

وأوضح مركز "تفانا" الإيراني لحقوق الإنسان، أن الشخص الذي مارس الرقص أمام الموظفات يدعى غلام رضا طيبي، المدير العام لقسم العلاقات العامة بدائرة البريد في محافظة هرمزغان.

وجاءت التعليقات مختلفة على مواقع التواصل، بين منتقد ومرحب.

كما تعامل آخرون مع الواقعة بفكاهة، قائلين إن هذا المدير يعرض خدماته للمواطنين.