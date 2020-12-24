شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الوزير الناصري يرفص ركوب طائرة اليمنين الدستورية في الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر وثيقة الاطلاع إن وزير الادارة المحلية اليمني الجديد عن حزب التنظيم الناصري، حسين الاغبري، رفض الانتقال الى العاصمة السعودية الرياض لتأدية اليمين الدستورية هناك امام الرئيس عبدربه منصور هادي في مراسم مفترضة السبت المقبل.

وقالت المصادر، ان الاغبري، كان وصل القاهرة في وقت سابق رفقة عديد وزراء، غير انه تخلف عن رحلة الرياض، بقرار منسق مع قيادة الحزب في الداخل، التي تمسكت بأداء اليمين في مدينة عدن، اضافة الى احتجاجها على الغاء حقيبة "الحوار الوطني" التي كانت مدمجة في وزارة واحدة مع الادارة المحلية بموجب مشاورات التشكيل الوزاري. وفقا لمنصة يمن فيوتشر.